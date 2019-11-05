05.11.2019 | 09:49

В Пензе 44-летний мужчина, которого неоднократно задерживали за рулем в состоянии алкогольного опьянения, получил реальный срок.

Как сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова, сотрудники ГИБДД останавливали мужчину ночью 6 мая 2018 года и вечером 10 марта 2019-го в микрорайоне Арбеково.

При этом в первый раз он представился именем своего одноклассника. В отношении того и составили протокол об административном правонарушении. Правда, обман вскоре обнаружился. Также выяснилось, что настоящий нарушитель водил транспортное средство в нетрезвом виде в период отбывания наказания за совершение двух аналогичных преступлений.

По данному факту возбудили уголовное дело. Рассмотрев его, Октябрьский районный суд признал гражданина виновным в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ. Его приговорили к году в колонии-поселении и лишили права управления транспортными средствами на 2 года 11 месяцев.

«Осужденный обжаловал приговор и просил назначить ему наказание, не связанное с изоляцией от общества, ссылаясь на то, что его престарелая мать, проживающая в сельской местности, и супруга, ухаживающая за отцом-инвалидом, окажутся без его помощи в тяжелом положении», - рассказала Светлана Артамонова.

Однако решение суда первой инстанции было оставлено без изменения.