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Криминал | В Пензе тело нежеланного участника застолья нашли в Суре

05.11.2019|15:05
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В Пензе 29-летнего горожанина обвиняют в смерти 56-летнего мужчины, оказавшегося нежеланным гостем за столом.

Ранее молодого человека уже привлекали к уголовной ответственности за разбой и убийство. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, после освобождения из колонии в марте 2018 года он стал жить с женщиной, мать которой находилась в гражданском браке с потерпевшим.

Вечером 24 октября горожанин вместе со своей подругой пришел в дом к ее матери на улице Лебедевской в микрорайоне Пески. К застолью присоединились соседи и отец пензенца, а вскоре появился и сожитель хозяйки дома. Однако он пришелся не по вкусу веселой компании, и они решили его прогнать.

«Поскольку мужчина отказывался уходить, обвиняемый несколько раз ударил его руками по лицу, ногами – по телу и не менее одного раза ногой по шее. После чего мужчина оттащил потерпевшего к реке Суре», - сообщила старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Татьяна Махницкая.

Как рассказал агрессор на допросе, он несколько раз приходил проверять состояние избитого. Вернувшись снова и увидев, что тот находится в воде, он вызвал сотрудников Пензенского пожарно-спасательного центра.

«При извлечении из воды мужчина уже не подавал признаков жизни. Судебно-медицинской экспертизой установлено, что смерть наступила от механической асфиксии в результате удавления», - добавила Татьяна Махницкая.

Подозреваемого задержали и заключили под стражу. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость|05.11.2019 16:04|

Была бы улица Лебединой такого не случилось

Гость|05.11.2019 16:04|

Нужно срочно ОТМЕНИТ МОРАТОРИЙ НА СМЕРТНУЮ КАЗНЬ!!!

Имя: Гость
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