05.11.2019 | 16:10

Бытовой конфликт обернулся убийством. Семейная трагедия разыгралась в одном из частных домов на острове Пески.

«Злоумышленник и его подруга пришли в гости к матери женщины, где употребляли спиртные напитки. В ночное время между сожителями матери и дочери возник конфликт, в ходе которого подозреваемый руками и ногами избил потерпевшего, а затем вынес его тело из дома», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

«Со слов обвиняемого, он оставил мужчину на берегу реки, при этом несколько раз ходил проверять его состояние. В ходе допросов он пояснил, что, придя к водоему в очередной раз, обнаружил пострадавшего в воде, в связи с чем вызвал сотрудников Пензенского пожарно-спасательного центра. При извлечении мужчины из воды последний уже не подавал признаков жизни», - пояснила старший следователь СО по Ленинскому району г. Пензы СУ СК РФ по области Надежда Булавская.

Теперь 29-летний подозреваемый в нанесении смертельных ударов гражданин задержан. Ранее он уже был судим за убийство и грабеж, освободился лишь в марте 2018 года.