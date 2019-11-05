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Криминал | Пензенец заплатит штраф за передачу заключенным запрещенных предметов

05.11.2019|15:43
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Сотрудник одной из колоний Пензы признан виновным во взяточничестве. 28-летний мужчина, по данным следствия, как минимум трижды противоправным путем получал 10 тысяч рублей.

«Преследуя корыстную цель, проносил на территорию учреждения с целью передачи осужденным предметы, запрещенные к использованию, за что получал денежные вознаграждения», - сообщила помощник прокурора Первомайского района г. Пензы Татьяна Кошелева.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд вынес обвинительный приговор. Мужчине был назначен штраф в 45 тысяч рублей.

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