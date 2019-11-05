05.11.2019 | 15:43

Сотрудник одной из колоний Пензы признан виновным во взяточничестве. 28-летний мужчина, по данным следствия, как минимум трижды противоправным путем получал 10 тысяч рублей.

«Преследуя корыстную цель, проносил на территорию учреждения с целью передачи осужденным предметы, запрещенные к использованию, за что получал денежные вознаграждения», - сообщила помощник прокурора Первомайского района г. Пензы Татьяна Кошелева.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд вынес обвинительный приговор. Мужчине был назначен штраф в 45 тысяч рублей.