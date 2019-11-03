03.11.2019 | 13:59

53-летняя жительница Заречного втянулась в опасную игру и проиграла. Аферист выманил сбережения женщины довольно обычным способом - предложив ей поучаствовать в торгах на бирже через брокерскую компанию.

В надежде заработать в интернете зареченка согласилась. «Брокер» заявил, что ей необходимо установить определенную программу, с помощью которой она будет играть на бирже.

Послушав советчика, женщина так и сделала. Она не подозревала, что установленное программное обеспечение открывает доступ чужакам к ее банковским счетам.

В итоге зареченка лишилась 1 миллиона 144 тысяч рублей. Потеряв все сбережения, она обратилась в правоохранительные органы. Как выяснилось, жертва обмана знала о подобных аферах, но была уверена, что с ней разговаривает настоящий представитель брокерской конторы.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

«Если вам обещают выдать кредит на условиях, в которых отказывают другие кредитные организации, или гарантируют доход значительно выше, чем в банках с надежной репутацией, либо предлагают заработать большие деньги на участии в биржевых торгах, помните - так действуют мошенники! Посоветуйтесь с родными, друзьями, знакомыми - любыми людьми, к которым вы можете обратиться с таким вопросом. Полиция всегда готова прийти на помощь. Но помните: самый лучший способ защиты - это ваша бдительность», - предупреждает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.