29.10.2019 | 08:12

В Сердобске 35-летняя женщина задержана по подозрению в причинении смертельных травм своей 61-летней свекрови.

Криминальный инцидент произошел 14 октября. Младшая из родственниц пришла домой в состоянии алкогольного опьянения. Поругавшись с матерью мужа, она схватила кухонный нож и ранила ее в бедро.

«Обвиняемая попросила соседей вызвать скорую медицинскую помощь. Она пыталась оказать помощь свекрови, перевязывала ей рану. Прибывшие медицинские работники уже не смогли помочь пострадавшей, женщина скончалась на месте происшествия от колото-резаной раны левого бедра, сопровождавшейся массивным кровотечением», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

По данному факту возбудили дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Сердобчанке предъявлено обвинение, по решению суда она находится под домашним арестом.

«Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», - резюмировала Татьяна Махницкая.