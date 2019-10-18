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Криминал | Кузнечанка попыталась выгородить любимого, зарезавшего ее подругу

18.10.2019|12:13
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В дверь сотрудника полиции, проживающий на улице Тухачевского в Кузнецке, позвонила испачканная кровью незнакомка и сказала, что в соседней квартире совершено преступление.

Мужчина немедленно поднялся к соседям сверху и обнаружил труп 50-летней хозяйки. Он немедленно позвонил коллегам в дежурную часть, а также вызвал скорую помощь.

Свидетельница сначала рассказала, что мертвая женщина - ее знакомая. Якобы к ней в гости пришли трое незнакомых ей мужчин. Хозяйка и все гости устроили застолье, во время которого разгорелась ссора, и один из собутыльников ударил ножом владелицу квартиры и ее подругу, а потом мужчины ушли.

Пока длился рассказ, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Пока медики оказывали помощь свидетельнице, сотрудники полиции проверили ее слова и поняли, что женщина говорит неправду.

Детально осмотрев квартиру, они установили, что в квартире в момент трагического инцидента находились три человека, а не четыре. На это указывали обнаруженная бутылка водки и три рюмки.

Дверь балкона осталась приоткрытой, и стражи порядка предположили, что злоумышленник мог выбросить орудие преступления на улицу. Так оно и оказалось: несмотря на темноту, полицейские нашли под окном окровавленный нож.

Дальнейший розыск подозреваемого оказался недолгим: сотрудники уголовного розыска установили, что в квартире, помимо двух женщин, находился 34-летний житель Кузнецка, имевший судимость.

«Оперативники выяснили местонахождение подозреваемого и задержали. Мужчина признался в убийстве и рассказал, что трижды ударил хозяйку квартиры ножом из-за того, что она отказалась дать ему в долг деньги для погашения кредита», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

В этот момент с балкона в комнату вошла его сожительница. Увидев тело подруги с ножевыми ранениями, она закричала на мужчину, и он ударил ее тем же ножом. После этого он попытался помочь подруге. А та, желая помочь любимому, рассказала полицейским о выдуманных незнакомцах.

«Преступление было совершено 1 октября. Раненая 35-летняя женщина 1984 была госпитализирована. В настоящее время угрозы ее жизни не имеется. Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в совершении убийства и покушения на убийство двух лиц. Он заключен под стражу. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение убийства», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость|18.10.2019 12:31|

penzainform.ru писал(a):

установили, что в квартире в момент трагического инцидента находились три человека, а не четыре. На это указывали обнаруженная бутылка водки и три рюмки
Железная логика. А если четвертый непьющий? Или рюмок в доме всего три, на четверых не рассчитывали?

Гость|18.10.2019 12:45|

Не спалила,любила...

Имя: Гость
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