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Криминал | В селе Арапино сыновья угоняют автомобили у отцов

12.08.2019|10:20
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69-летний житель села Арапино Шемышейского района обнаружил, что его ВАЗ-2114, припаркованный возле дома, пропал.

Пенсионер немедленно обратился в полицию. Всем нарядам Пензенской области была передана ориентировка на задержание угонщика.

В Каменском районе на 211-м километре Тамбов - Пенза сотрудники ГИБДД остановили разыскиваемую машину. За рулем находился 37-летний сын автовладельца, который ранее привлекался к уголовной ответственности.

«По факту неправомерного завладения транспортным средством проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Это не первый случай, когда в селе Арапино сын угнал у отца автомобиль, причем той же модели. 32-летний мужчина, ранее имевший конфликты с законом и злоупотреблявший алкоголем, в январе 2015 года дважды похищал из куртки своего отца по 4 тысячи рублей, а затем угнал его ВАЗ-2114 и поехал в Никольск. С учетом непогашенной судимости он был приговорен к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|12.08.2019 10:30|

Быдлота

Гость|12.08.2019 10:35|

Почем дедулю обидел? Он всю жизнь работал на эту машину.

Гость|12.08.2019 10:48|

а на фото декоративная решётка от Таз-2101

Имя: Гость
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