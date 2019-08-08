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Криминал | В Кузнецке житель Ульяновской области сломал полицейскому нос

08.08.2019|14:43
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Покупка собаки для 54-летнего жителя Ульяновской области закончилась применением насилия к инспектору ДПС.

Это произошло 16 июня. За четвероногим другом мужчина приехал к своему знакомому в село Алеево Неверкинского района. Покупку приятели решили отметить спиртным. По окончании застолья гость из Ульяновской области сел за руль своей «шестерки» и повез собутыльника домой.

Однако до места назначения приятели не доехали. Машину остановил инспектор ДПС, он отстранил водителя от управления и предложил пройти медицинское освидетельствование. Нарушитель согласился и сел в патрульный автомобиль, который отправился в Кузнецкую межрайонную больницу.

Оказавшись в Кузнецке, мужчина вдруг изменил решение. Когда машина затормозила на светофоре одного из перекрестков на улице Московской, он открыл дверь и попытался выйти, но его удержал инспектор ДПС.

«Выражая свое недовольство законными действиями сотрудника полиции, мужчина не менее трех раз ударил его кулаком по лицу, причинив перелом носа, расценивающийся как легкий вред здоровью, и кровоподтеки», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник руководителя регионального СК РФ Татьяна Махницкая.

Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

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Гость|08.08.2019 15:25|

Условно??!! Вот такой вот у нас, ребята, в обществе имеют вес блюстители порядка! Где-то в Штатах лет 8 строгача бы припаяли за такое, и никто бы не чихнул и не пукнул! А у нас...сейчас, погодите, тут ещё повылезает гопота, которая будет гавкать: так менту и надо!

Гость|08.08.2019 15:33|

penzainform.ru писал(a):

Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.
С такими сроками скоро будут полицию убиватью. А если судье нос сломал бы при вынесении приговора, тоже условно?

Гость|08.08.2019 15:39|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.
С такими сроками скоро будут полицию убиватью. А если судье нос сломал бы при вынесении приговора, тоже условно?

Сел бы пожизненно.

Гость|08.08.2019 15:42|

То у них там на девушек-таксистов нападают, то мусорам носы ломают... Срочно отселить Кузнецк в Ульяновскую область!

Имя: Гость
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