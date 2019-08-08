08.08.2019 | 14:43

Покупка собаки для 54-летнего жителя Ульяновской области закончилась применением насилия к инспектору ДПС.

Это произошло 16 июня. За четвероногим другом мужчина приехал к своему знакомому в село Алеево Неверкинского района. Покупку приятели решили отметить спиртным. По окончании застолья гость из Ульяновской области сел за руль своей «шестерки» и повез собутыльника домой.

Однако до места назначения приятели не доехали. Машину остановил инспектор ДПС, он отстранил водителя от управления и предложил пройти медицинское освидетельствование. Нарушитель согласился и сел в патрульный автомобиль, который отправился в Кузнецкую межрайонную больницу.

Оказавшись в Кузнецке, мужчина вдруг изменил решение. Когда машина затормозила на светофоре одного из перекрестков на улице Московской, он открыл дверь и попытался выйти, но его удержал инспектор ДПС.

«Выражая свое недовольство законными действиями сотрудника полиции, мужчина не менее трех раз ударил его кулаком по лицу, причинив перелом носа, расценивающийся как легкий вред здоровью, и кровоподтеки», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник руководителя регионального СК РФ Татьяна Махницкая.

Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.