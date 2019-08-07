07.08.2019 | 12:35

В Пензе завершилось расследование уголовного дела, заведенного в отношении 37-летнего жителя Ярославской области. Его обвиняют в незаконном лишении свободы и убийстве женщины, а также хищениях и мошенничестве.

Установлено, что в июле 2018 года мужчина ненадолго арендовал квартиру для себя и своей семьи в 1-м Полтавском проезде в Пензе. 60-летняя хозяйка предложила выкупить квадратные метры в рассрочку и 23 июля пришла за задатком. Получив деньги, она согласилась выпить с покупателем.

Во время застолья квартирант, более тщательно изучив документы, решил отказаться от сделки и потребовал вернуть наличные. Женщине это, естественно, не понравилось, и разговор пошел на повышенных тонах.

«Злоумышленник, применяя насилие, открыто похитил у потерпевшей сотовый телефон и банковские карты с имевшимися на счетах денежными средствами, которые он потратил впоследствии путем оплаты товаров в различных магазинах и осуществления денежных переводов на счета третьих лиц. В общей сложности он причинил женщине материальный ущерб на сумму более 389 тысяч рублей», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Опасаясь, что пенсионерка пойдет в полицию, агрессор заставил ее спуститься в подвал, связал руки и ноги, а в рот вставил кляп.

Порывшись в сумке женщины, он нашел ключи от ее квартиры на улице Кронштадтской и вынес оттуда телевизор, стиральную машину, ноутбук, планшет, два набора кофейных мельхиоровых ложек на общую сумму более 42 000 рублей.

После этого мужчина решил избавиться от пенсионерки: вернулся в подвал, накинул ей на шею электропровод, но задушить не смог.

«Из фрагментов материи он изготовил еще один кляп и вставил его в рот потерпевшей, протолкнув в ротоглотку ранее вставленный ей в рот кляп, лишив ее возможности дышать.

Вернувшись в данную квартиру утром 27 июля, злоумышленник обнаружил, что потерпевшая скончалась. Чтобы скрыть следы совершенного убийства, он засыпал тело погибшей землей», - добавила Татьяна Махницкая.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что женщина умерла от механической асфиксии из-за кляпа.

Предполагаемого преступника вскоре нашли, во время следствия по решению суда он находился под стражей.

За это время вскрылся еще один факт хищения иногородним мужчиной чужого имущества. В декабре 2017 года он в Ярославле ввел в заблуждение продавца автомобиля Mazda. Притворившись, что собирается купить машину, он попросил проехаться на ней и в итоге скрылся, а после перепродал иномарку, причинив хозяину ущерб в размере более 206 000 рублей.

«Ранее злоумышленник привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи и разбоев. В настоящее время обвинительное заключение по уголовному делу утверждено заместителем прокурора Пензенской области, после вручения его копии обвиняемому дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу», - резюмировала Татьяна Махницкая.