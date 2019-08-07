07.08.2019 | 17:43

В Пензе вынесли приговор предпринимателю, который похитил более 233 000 кг нефтепродуктов, принадлежащих региональному УМВД. Мужчину признали виновным в растрате.

Являясь фактическим руководителем ООО «МВК-Групп» и ООО «К-Трейд», он в период с января по ноябрь 2018 года в рамках государственного контракта принял на хранение для последующего отпуска бензин АИ-92 (более 133 000 кг), АИ-95 (более 73 000 кг) и дизельное топливо (более 27 000 кг).

«Впоследствии он продал вверенные ему нефтепродукты на общую сумму более 10 млн рублей, причинив ущерб федеральному казенному учреждению «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Пензенской области», - сообщила ИА «ПензаИнформ» помощник руководителя регионального управления СК РФ Татьяна Махницкая.

Вину руководитель организаций признал и принял меры к обеспечению возмещения причиненного ущерба в полном объеме, раскрыв свое имущество на сумму около 3,5 млн рублей, которое было неизвестно следователям.

Учитывая эти факты, суд приговорил его к трем годами лишения свободы условно с испытательным сроком в три года и штрафу в 400 000 рублей.