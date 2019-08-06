06.08.2019 | 16:07

38-летнего зареченца обвиняют в смерти 39-летней сожительницы. Мужчина дважды жестоко избил ее.

Как установило следствие, 31 июля сожители находились в квартире на улице Конституции СССР, принадлежавшей женщине, и распивали спиртное. Мирное застолье закончилось конфликтом, переросшим в драку. Зареченец осыпал хозяйку градом ударов такой силы, что оказались сломанными несколько ребер и разорвалась почка.

Вторая ссора произошла ночью 1 августа в квартире обвиняемого на улице Светлой, где сожители также проводили время за распитием алкоголя. Причиной стала забывчивость зареченки, не выключившей электрическую плиту, из-за чего пригорела кастрюля. Разгневанный хозяин начал бить сожительницу кулаками по лицу и голове. Она потеряла сознание.

«При этом от нанесенных ударов у нее развилось носовое кровотечение, в результате которого органы дыхания оказались заполнены кровью. Смерть женщины наступила от механической асфиксии», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Татьяна Махницкая.

Злоумышленника задержали и заключили под стражу. Ему предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и причинении смерти по неосторожности. Выяснилось, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение хулиганства, грабежа, насильственных действий сексуального характера, вымогательства, убийства, умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, угрозу убийством, угон, побои, кражи.

В настоящее время следователь устанавливает все обстоятельства совершенного преступления и закрепляет доказательственную базу.