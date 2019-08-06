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Криминал | Зареченку избили до смерти из-за подгоревшей кастрюли

06.08.2019|16:07
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38-летнего зареченца обвиняют в смерти 39-летней сожительницы. Мужчина дважды жестоко избил ее.

Как установило следствие, 31 июля сожители находились в квартире на улице Конституции СССР, принадлежавшей женщине, и распивали спиртное. Мирное застолье закончилось конфликтом, переросшим в драку. Зареченец осыпал хозяйку градом ударов такой силы, что оказались сломанными несколько ребер и разорвалась почка.

Вторая ссора произошла ночью 1 августа в квартире обвиняемого на улице Светлой, где сожители также проводили время за распитием алкоголя. Причиной стала забывчивость зареченки, не выключившей электрическую плиту, из-за чего пригорела кастрюля. Разгневанный хозяин начал бить сожительницу кулаками по лицу и голове. Она потеряла сознание.

«При этом от нанесенных ударов у нее развилось носовое кровотечение, в результате которого органы дыхания оказались заполнены кровью. Смерть женщины наступила от механической асфиксии», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Татьяна Махницкая.

Злоумышленника задержали и заключили под стражу. Ему предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и причинении смерти по неосторожности. Выяснилось, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение хулиганства, грабежа, насильственных действий сексуального характера, вымогательства, убийства, умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, угрозу убийством, угон, побои, кражи.

В настоящее время следователь устанавливает все обстоятельства совершенного преступления и закрепляет доказательственную базу.

Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость|06.08.2019 16:19|

Условно дадут... скончалась-то она не от побоев, а от механической (даже можно сказать гидравлической) асфиксии.

Гость|06.08.2019 16:21|

всё правильно сделал.....этж надо кастрюлю спалить.

Гость|06.08.2019 16:37|

После разрыва почки распивать алкоголь.Есть женщины в русских селениях.

Гость|06.08.2019 16:40|

Домашнее насилие - это и есть женское щастье, кто не знала.

Гость|06.08.2019 16:41|

аклканавтское веселье))

Гость|06.08.2019 16:43|

Причем насилие и моральное - подколы, унижения, насмешки. Бабы терпят, иначе самой зарабатывать надо.

Гость|06.08.2019 17:15|

А я думал, что в Заречном одни положительные герои живут - гордость нашей нации. Увы, как легкомысленно, заблуждался((

Гость|06.08.2019 17:18|

А я один раз зареченцу давала, чуть не забеременела.

Гость|06.08.2019 17:53|

Гость писал(a):

А я один раз зареченцу давала, чуть не забеременела.
ты бесплодная,можешь больше не пытаться,ебись просто так

Имя: Гость
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