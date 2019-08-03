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Криминал | В Пензе сотрудницы сети магазинов подверглись атаке мошенников

03.08.2019|14:42
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В пензенский городской отдел полиции № 5 обратилась 24-летняя сотрудница магазина на улице Терновского, заявившая, что стала жертвой мошенника.

Она рассказала, что ей на мобильный позвонил неизвестный мужчина, представился начальником, назвал имя и отчество, а затем спросил, сколько денег находится в кассе. Не заподозрившая обмана девушка назвала сумму.

Тогда «директор» потребовал взять из кассы всю имеющуюся наличность, добавить еще 27 000 рублей личных средств сотрудницы и через терминал перевести все на счет абонентского номера сотовой связи.

«Следуя инструкциям незнакомца, заявительница перечислила 57 000 рублей», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Получив обращение пензячки, правоохранители выяснили, что аналогичную схему мошенники применили и в отношении двух других сотрудниц магазинов той же сети. Одна из девушек по указанию лженачальника перечислила 7 000 рублей, другая – 4 500.

В настоящее время полиция принимает меры к тому, чтобы установить личность злоумышленников.

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Гость|03.08.2019 15:05|

Отлично! хоть зону греют,эт ваше красиво.

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