02.08.2019 | 17:14

38-летняя пензячка, захотевшая получить информацию о своем здоровье, попала на мошенницу.

Горожанка нашла в соцсети Instagram страничку пользовательницы, которая предлагала магические услуги, в том числе гадание и приворот, и вступила с ней в переписку.

Уверившись в профессионализме дамы, пензячка договорилась о диагностике своего здоровья. Услуга, разумеется, была платной.

«Следуя условиям незнакомки, гражданка перевела 6 500 рублей на счет электронного кошелька, после чего неизвестная перестала выходить на связь», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

Сейчас сотрудники полиции принимают все меры к тому, чтобы установить личность мошенницы.