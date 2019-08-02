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Криминал | Общение с гадалкой закончилось для пензячки потерей крупной суммы

02.08.2019|17:14
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38-летняя пензячка, захотевшая получить информацию о своем здоровье, попала на мошенницу.

Горожанка нашла в соцсети Instagram страничку пользовательницы, которая предлагала магические услуги, в том числе гадание и приворот, и вступила с ней в переписку.

Уверившись в профессионализме дамы, пензячка договорилась о диагностике своего здоровья. Услуга, разумеется, была платной.

«Следуя условиям незнакомки, гражданка перевела 6 500 рублей на счет электронного кошелька, после чего неизвестная перестала выходить на связь», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

Сейчас сотрудники полиции принимают все меры к тому, чтобы установить личность мошенницы.

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