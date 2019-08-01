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Криминал | Житель Камешкирского района поплатился жизнью за оскорбление брата

01.08.2019|14:16
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51-летнего жителя села Бегуч Камешкирского района обвиняют в смерти старшего брата: мужчина забил его поленом.

Все случилось 22 июля. В тот вечер злоумышленник находился дома, а его родственник пришел около 21 часа в состоянии алкогольного опьянения. Старший брат нецензурно оскорбил младшего, тот разозлился, схватил полено и не менее двух раз ударил обидчика по голове.

Затем обвиняемый помог брату дойти до кровати и уложил его спать.

«Рано утром 23 июля он попытался разбудить потерпевшего, но тот уже не подавал признаков жизни. Мужчина обратился за помощью к соседям, попросив вызвать полицию и скорую помощь, не сообщив при этом, что причинил телесные повреждения родственнику», - рассказала ИА «ПензаИнформ» старший помощник регионального управления СК РФ Татьяна Махницкая.

Младшего брата задержали и заключили под стражу, ранее его уже судили за убийство.

Расследование уголовного дела продолжается.

Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость|01.08.2019 15:40|

Буртасские будни

Гость|01.08.2019 16:05|

Не брат ты мне,рожа пьяная? И поленом... .

Имя: Гость
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