51-летнего жителя села Бегуч Камешкирского района обвиняют в смерти старшего брата: мужчина забил его поленом.
Все случилось 22 июля. В тот вечер злоумышленник находился дома, а его родственник пришел около 21 часа в состоянии алкогольного опьянения. Старший брат нецензурно оскорбил младшего, тот разозлился, схватил полено и не менее двух раз ударил обидчика по голове.
Затем обвиняемый помог брату дойти до кровати и уложил его спать.
«Рано утром 23 июля он попытался разбудить потерпевшего, но тот уже не подавал признаков жизни. Мужчина обратился за помощью к соседям, попросив вызвать полицию и скорую помощь, не сообщив при этом, что причинил телесные повреждения родственнику», - рассказала ИА «ПензаИнформ» старший помощник регионального управления СК РФ Татьяна Махницкая.
Младшего брата задержали и заключили под стражу, ранее его уже судили за убийство.
Расследование уголовного дела продолжается.
Буртасские будни