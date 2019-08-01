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Криминал | Подросток украл сумку у ожидавшей маршрутку пензячки

01.08.2019|16:37
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46-летняя жительница Пензы, вечером ожидавшая маршрутку на остановке на улице Чехова, неожиданно стала жертвой кражи. У нее похитили сумку.

Женщина ненадолго оставила ее без присмотра, а когда обернулась, обнаружила пропажу. В сумке находились мобильный телефон и 800 рублей.

Пензячка поспешила обратиться в полицию, и кражу удалось раскрыть по горячим следам.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе разыскных мероприятий полицейские установили причастность к совершению преступления несовершеннолетнего пензенца, привлекавшегося к уголовной ответственности. Он признался в содеянном», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

Сумку вместе с телефоном и деньгами у подростка изъяли, а по факту кражи организовали проверку.

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Гость|01.08.2019 16:44|

Женщина судя по всему зачуток с головой не дружит,как можно --ненадолго оставлять сумку без присмотра?,сумку вообще из рук выпускать нельзя.,только в таком случае,она будет в сохранности.

Гость|01.08.2019 16:46|

ПЕНЗЯЧКА - звучит как ругательство.

Гость|01.08.2019 16:48|

Представляю как жируха засуетилась!

Гость|01.08.2019 17:40|

Тут с рук млгут вырвать сумку,а женщина оставила без присмотра!Хорошо,что задеижали преступника!

Имя: Гость
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