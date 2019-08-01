01.08.2019 | 16:37

46-летняя жительница Пензы, вечером ожидавшая маршрутку на остановке на улице Чехова, неожиданно стала жертвой кражи. У нее похитили сумку.

Женщина ненадолго оставила ее без присмотра, а когда обернулась, обнаружила пропажу. В сумке находились мобильный телефон и 800 рублей.

Пензячка поспешила обратиться в полицию, и кражу удалось раскрыть по горячим следам.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе разыскных мероприятий полицейские установили причастность к совершению преступления несовершеннолетнего пензенца, привлекавшегося к уголовной ответственности. Он признался в содеянном», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

Сумку вместе с телефоном и деньгами у подростка изъяли, а по факту кражи организовали проверку.