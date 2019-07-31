Пензенское информационное агентство|18+|Среда|31 июл 2019|20:15
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+8oC
+9oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+15oC
+16oC
Завтра | Облачно |
  71.38  |  $  64.12
 

Криминал | Житель Чемодановки обокрал станцию техобслуживания

31.07.2019|15:53
Печать

«Хотелось бы все вернуть назад и не делать такого больше», - отметил подозреваемый.

Такие мысли посетили его слишком поздно. Мужчина 1993 года рождения, вероятнее всего, ближайшее время проведет в тюрьме. Житель Чемодановки обокрал станцию техобслуживания.

«В ходе осмотра места происшествия был установлен способ незаконного проникновения в помещение, а именно через проделанное отверстие в одной из металлических панелей, формирующих стену данного помещения», - пояснила следователь СО ОМВД России по Бессоновскому району Татьяна Ступина.

Добычей злоумышленника стали 35 000 рублей. За содеянное ему грозит до пяти лет тюрьмы. Мужчина находится под стражей.

0
0
0
0
 
Гость|31.07.2019 19:19|

А на сколько Сто обокрал государство в виде не уплаченных налогов, не выясняли? Может ещё кому срок светит

Гость|31.07.2019 19:50|

Опять Чемодановка!!! ЦЫгане конечно не ангелы, но местные жители тоже хороши , станцию ограбили, а уж пустые цыганские дома им сам бог велел обчистить. Так что там ещё воспитывать и воспитывать народ нужно.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!