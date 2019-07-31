31.07.2019 | 15:53

«Хотелось бы все вернуть назад и не делать такого больше», - отметил подозреваемый.

Такие мысли посетили его слишком поздно. Мужчина 1993 года рождения, вероятнее всего, ближайшее время проведет в тюрьме. Житель Чемодановки обокрал станцию техобслуживания.

«В ходе осмотра места происшествия был установлен способ незаконного проникновения в помещение, а именно через проделанное отверстие в одной из металлических панелей, формирующих стену данного помещения», - пояснила следователь СО ОМВД России по Бессоновскому району Татьяна Ступина.

Добычей злоумышленника стали 35 000 рублей. За содеянное ему грозит до пяти лет тюрьмы. Мужчина находится под стражей.