31.07.2019 | 09:09

32-летняя зареченка, желавшая разбогатеть на финансовых торгах, потеряла почти полмиллиона рублей.

Женщине позвонила незнакомка, которая представилась менеджером брокерской конторы и предложила принять участие в торгах на финансовой бирже через интернет. Для получения прибыли требовалось зайти на сайт, купить валюту и получить проценты за счет ее продажи.

Зареченка согласилась и последовала полученным инструкциям. В течение нескольких дней она перевела на различные счета 405 000 рублей. Однако желаемой прибыли так и не увидела: сайт через некоторое время оказался заблокирован, а телефон «менеджера» перестал отвечать.

Осознав, что стала жертвой аферистов, горожанка обратилась к правоохранителям.

«По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.