Пензенское информационное агентство|18+|Среда|31 июл 2019|09:34
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+15oC
+16oC
Завтра | Дождь |
  71.66  |  $  64.29
 

Криминал | Желавшая заработать на валюте зареченка потеряла почти полмиллиона

31.07.2019|09:09
Печать

32-летняя зареченка, желавшая разбогатеть на финансовых торгах, потеряла почти полмиллиона рублей.

Женщине позвонила незнакомка, которая представилась менеджером брокерской конторы и предложила принять участие в торгах на финансовой бирже через интернет. Для получения прибыли требовалось зайти на сайт, купить валюту и получить проценты за счет ее продажи.

Зареченка согласилась и последовала полученным инструкциям. В течение нескольких дней она перевела на различные счета 405 000 рублей. Однако желаемой прибыли так и не увидела: сайт через некоторое время оказался заблокирован, а телефон «менеджера» перестал отвечать.

Осознав, что стала жертвой аферистов, горожанка обратилась к правоохранителям.

«По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!