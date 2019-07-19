19.07.2019 | 16:49

Судьба бывшего генерального директора компании «Декор-Трейд» будет решаться в Железнодорожном суде Пензы, куда прокурором района направлено утвержденное обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве в сфере долевого участия в строительстве.

Речь идет о доме на улице Измайлова, сотнях обманутых клиентов фирмы и присвоенных руководителем миллионах.

«49-летний житель города Пензы, являвшийся руководителем ЗАО «Декор-Трейд» с апреля 2014 года по 2017 год, осуществил нецелевое расходование денежных средств 416 участников долевого строительства многоквартирного дома. Данные денежные средства он потратил на цели, не связанные со строительством указанного дома», - сообщила помощник прокурора Железнодорожного района г. Пензы Мария Желыбаева.

Клиенты компании «Декор-Трейд», вложившиеся в возведение высотки, начали бить тревогу: жизнь на строительной площадке замерла, а сроки сдачи многоэтажки переносились и переносились.

В октябре директор «Декор-Трейда» был задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Спустя 2,5 месяца в полиции на улице Злобина состоялась встреча дольщиков и человека, который обещал комфортные квартиры в новостройке.

«Я понимаю, что «Декор-Трейд» сегодня неперспективен, но задача - удержать его от банкротства на время строительства. Потому что если «Декор-Трейд» - банкрот, этим занимается уже конкурсное управление и так далее, стройка просто встает», - отметил он.

Однако многоэтажка постепенно приобретает законченный вид. На уровне областных и городских властей были предприняты меры для того, чтобы сдать проблемный дом.

Что касается расследования уголовного дела в отношении экс-руководителя, то в нем фигурируют несколько эпизодов, среди которых - нецелевое использование средств и присвоение денег.

«Был установлен факт фиктивного договора от июня 2017 года на приобретение энергетических напитков обществом, которые в дальнейшем не были поставлены на склады общества», - добавила Мария Желыбаева.

Уголовное дело насчитывает 112 томов.