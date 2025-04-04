«Рисан» начал выдавать ключи от квартир в квартале Svoboda

04.04.2025 | 17:34

Квартал Svoboda от строительной группы «Рисан» введен в эксплуатацию. Первые собственники квартир получают свои ключи. Это жилой комплекс бизнес-класса, он расположен в самом центре Пензы, в непосредственной близости к кинотеатру «Современник» и дворцу водного спорта «Сура».

В апреле квартал Svoboda занял второе место в рейтинге новостроек Пензенской области по потребительским качествам жилых комплексов. Оценка всех объектов, в которых ведутся продажи, проводится по 165 параметрам, и по ним этот квартал уступает в регионе лишь другому, премиальному проекту «Рисана».

Счастливые обладатели квартир поделились своими первыми впечатлениями.

«На самом деле, это один из лучших комплексов. Выбирала для своего сына. У нас есть квартира в «Новых садах» - мы очень довольны, но решили расширить площадь. Когда в застройке появился этот квартал, он сразу заинтересовал, и мы с удовольствием выбрали еще одну квартиру от «Рисана», - рассказала Наталья.

«Так получилось, что последние года четыре живу в «Рисане», в «Фаворите», и понял, что альтернатив, наверное, нет, чтобы с подобным сервисом, уровнем и так далее. Присматривал что-то либо на Западной, либо в центре, и тут построили этот прекрасный комплекс. Очень нравится. Жду не дождусь, когда уже буду делать ремонт», - признался Филипп.

На участке с активным рельефом получился двухуровневый двор с интересным наполнением. С одного уровня на другой можно спуститься с помощью горки-трубы или по лестнице.

Для детей есть скалодром, игровой городок, большая песочница. Для отдыха во дворе - лаундж-зона среди зелени, парклет с навесом и гирляндой, качели-кольца. Все спортивные элементы помещены в нижней части двора. Предусмотрены стритбольная площадка, тренажеры и воркаут-станция.

Под домом находится паркинг с въездом на уровне земли, который подходит даже для машин с небольшим дорожным просветом. В дизайнерских холлах есть санузел на 1-м этаже, велоколясочная и даже бизнес-гостиные, где в приватной обстановке можно провести встречу или поработать.

В квартале Svoboda от «Рисана» еще осталось несколько вариантов квартир на разных этажах, а также машино-места в подземном паркинге. Посмотреть доступные лоты с ценой и оставить заявку на консультацию можно на сайте risan-penza.ru. Для большинства квартир доступны виртуальные 3D-туры.

Застройщик - ООО «Специализированный застройщик «Парус». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Специализированный застройщик «Парус», ИНН 5836654615.