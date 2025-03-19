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3D-туры по квартирам: «Рисан» показывает ЖК «Соседи» на Минской

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3D-планировки и виртуальные туры по квартирам стали доступны на сайте строительной группы «Рисан» для жилого комплекса «Соседи» на улице Минской в Ближнем Арбекове в Пензе.

Пока дом не введен в эксплуатацию, доступ на строительную площадку закрыт. В такой ситуации бывает сложно понять, как в реальности выглядят абстрактные цифры, например, гостиная 20 кв. метров или санузел 5 кв. метров.

3D-туры по квартирам: «Рисан» показывает ЖК «Соседи» на Минской

Теперь в разделе с планировками можно оценить габариты любой квартиры и посмотреть, какие примерно виды будут из окон. О расположении на этаже, других характеристиках и деталях расскажет менеджер отдела продаж на персональной консультации.

Тем не менее на модели с мебелью проще оценить форму и размеры помещения, выбрать планировку с учетом своих потребностей. Также можно взять на вооружение дизайнерские приемы.

По плану дом должен сдаваться в середине следующего года, но уже сейчас готовность объекта оценивается более чем в 75%.

3D-туры по квартирам: «Рисан» показывает ЖК «Соседи» на Минской

Важно, что строительная группа «Рисан» меняет среду, в которой строится дом. Оборудован отдельный въезд на парковку, установлена крытая контейнерная площадка, проложены асфальтированные тротуары, расчищен от кустарников и мусора и засеян травой луг под окнами. Неподалеку от «Соседей» «Рисан» ранее уже благоустроил Парк времен, граничащий с другим жилым комплексом компании.

На этом изменения не заканчиваются. «Рисан» планирует больше взаимодействовать с местным населением. При его поддержке уже открыт подростковый центр «Двор», готовятся мероприятия, которые помогут жителям окрестных домов настроиться на добрососедскую волну.

Одно из важных преимуществ - удобный, обжитый район с хорошей транспортной доступностью и насыщенной социальной инфраструктурой.

Выбрать свою квартиру можно на сайте risan-penza.ru или на консультации по телефону 51-51-51.

Застройщик - ООО «Специализированный застройщик «Парус». Проектные декларации - на сайте наш.дом.рф.

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