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«Рисан» в 7-й раз подряд стал надежным застройщиком России

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Компания «Рисан» в седьмой раз подряд получила золотой знак общественного контроля «Надежный застройщик России».

Это одна из наиболее известных и авторитетных наград в сфере жилищного строительства в стране.

В 2024 году на золотой знак «Надежный застройщик России» было номинировано всего два девелопера из Пензы. Причем «Рисан» единственный в Пензенской области получил почетную награду в седьмой раз подряд.

Отбор номинантов происходит в два этапа без предварительных заявок. Сначала Фонд развития механизмов гражданского контроля, учредитель премии, проверяет возводящиеся многоквартирные жилые дома по всей стране на предмет соблюдения законных прав и интересов участников долевого строительства. В основе методики лежит анализ документов компании, а также непосредственные контакты с отделами продаж с помощью тайных покупателей.

По итогам этапа формируется первичный перечень фирм-кандидатов по каждому субъекту РФ.

Затем в региональные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль в сфере долевого строительства, направляются запросы на предмет претензий с их стороны и жалоб от покупателей к отобранным на первом этапе компаниям. Если никаких вопросов к номинантам нет, им вручается знак «Надежный застройщик России».

По данным портала «Единый ресурс застройщиков», в среднем за последние 7 лет строительная группа «Рисан» сдавала дома на 167 дней (более чем 5 месяцев) раньше первоначально задекларированных сроков.

С 2018 по 2024 год «Рисан» ввел в эксплуатацию 39 многоквартирных домов в 11 комплексах жилой площадью 455 тысяч кв. м. Все дома были сданы раньше положенного.

Узнать больше о жилых комплексах «Рисана» можно на сайте risan-penza.ru.

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