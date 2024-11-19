Пензенский проект стал победителем международной премии

19.11.2024 | 17:10

Квартал Scala City от строительной группы «Рисан» признан победителем Premio del Pubblico в номинации «Лучший проект жилого или многофункционального комплекса» международной архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини - 2024».

Ежегодная премия с 2018 года объединяет тысячи специалистов со всех концов света. В международный совет и жюри «Золотого Трезини» входят представители 32 стран.

Премия названа в честь русского зодчего швейцарского происхождения Доменико Трезини - первого архитектора Петербурга, создателя Петропавловского собора, здания Двенадцати коллегий и других шедевров.

Художественно ценные образцы архитектуры и дизайна отбираются и преобразуются в объекты музейного показа с целью максимального сохранения и выявления их историко-культурной, научной, художественной ценности.

Квартал Scala City станет архитектурной доминантой города Пензы. Башни выполнены с реализацией узнаваемых и разнообразных решений, передающих общую концепцию проекта. Например, применен каскадный тип строений с большими открытыми террасами.

Подземный паркинг спроектирован в 2 уровня, с доступом на лифте с любого этажа каждого здания. Разнообразное по функциям благоустройство сформировано с учетом концепции позиционирования и класса жилья. Особенность квартала - площадь с плоскостным фонтаном в виде инициалов проекта, букв SC.

Это сложное в инженерном и техническом планах сооружение с переходными техэтажами, технологией «стена в грунте», шинопроводами и другими новинками строительных технологий. Проект разработала архитектурно-брендинговая компания DeVision.

Больше информации о впечатляющем квартале Scala City от «Рисана» - на сайте risan-penza.ru. Приобрести квартиру в любой из башен жилого комплекса уже можно.

Застройщик - ООО «Специализированный застройщик «Парус». Проектные декларации - на сайте наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Специализированный застройщик «Парус», ИНН 5836654615.