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Город

«Рисан» представил новый для Пензы формат квартир

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Строительная группа «Рисан» представила второй этап квартала Scala City на улице Карпинского с лимитированной серией квартир, не имеющих аналогов в Пензе.

Впервые здесь появятся сити-виллы - двухуровневые квартиры на первых этажах с собственным входом. Таких квартир всего пять. Это коллекционные лоты для тех, кто хочет выделяться и всегда позволяет себе больше.

В сити-виллах сочетаются приватность и удобство. Это сравнимо с собственным коттеджем, но только с сервисами многоквартирного дома - своей управляющей компанией, системой безопасности, с магазинами и салонами красоты рядом, а еще - в шикарном районе с прекрасной транспортной доступностью и престижным лицеем через дорогу.

Сити-виллы специально расположены с тихой стороны квартала, чтобы жителям было комфортно.

Этот формат квартир еще не доступен для приобретения. Можно связаться с отделом продаж по телефону 51-51-51, чтобы посмотреть планировки и внести свои контакты в список ожидания.

Остальные лоты уже в продаже - во всех домах проекта. Представлены базовые варианты от 1-спальных до 4-спальных стоимостью от 115 тыс. рублей за квадратный метр, а также эксклюзивные квартиры нескольких видов - с террасами, вторым светом, панорамным остеклением.

«Рисан» представил новый для Пензы формат квартир

Одна из интересных особенностей проекта в том, что часть лифтов - с панорамным остеклением. Это сделает ежедневную часть пути приятнее и интереснее.

Благоустройство территории будет выполнено по стандартам «Рисана». Территория закрыта по периметру стилобата - основания, на котором стоят все 7 башен Scala City. Будет использовано многоуровневое освещение и озеленение, разнообразное зонирование. Двор без машин – парковочные места будут находиться в подземном и крытом паркингах, а также вокруг квартала по периметру.

«Рисан» представил новый для Пензы формат квартир

Центром станет собственная площадь с фонтаном. Сооружение плоскостного типа будет в форме инициалов проекта - букв SC. Оно будет работать в теплый сезон и дарить жителям прохладу в жаркие дни. Башни ориентированы террасами в центр двора, поэтому лучшие виды на фонтан будут именно с них.

Узнать о проекте можно на сайте «Рисана».

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