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Город

«Рисан» укрепил позиции в топ-10 застройщиков России

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Строительная группа «Рисан» в ноябре поднялась с 9-го на 8-е место в России в рейтинге портала ЕРЗ.РФ по потребительским качествам жилья. Это по-прежнему единственный пензенский девелопер, входящий в федеральный топ-10 лучших застройщиков.

Также компания стабильно занимает по данному показателю первое место в Пензенской области со значительным отрывом от других девелоперов.

Положение каждой компании в этом рейтинге складывается из оценок ее жилых комплексов более чем по 130 параметрам, важным для потенциального покупателя. Учитываются все проекты, где есть квартиры в продаже: Holms Residence, Lake Town, Svoboda, Norwood, Upgrade Family, Scala City, «Кантри», «Соседи», «Модернист».

«Рисан» укрепил позиции в топ-10 застройщиков России

Все они входят в топ-15 жилых комплексов Пензенской области по потребительским качествам жилья. Первое место по праву занимает премиальный проект Holms Residence, который строится на Западной Поляне и будет введен в эксплуатацию в ближайшие несколько месяцев.

Каждый проект оценивается по 165 параметрам, и методология постоянно дорабатывается, чтобы учитывать развитие отрасли и передовые решения, которые делают лучше жизнь людей.

Кроме того, в ноябре «Рисан» вновь подтвердил наивысший рейтинг надежности - 5 из 5 звезд. Он рассчитывается автоматически на основе накопленной в базе ЕРЗ информации о переносах декларируемой даты ввода жилья за три года. Соблюдение сроков свидетельствует о надежности застройщика, что особенно важно при покупке жилья на этапе строительства.

Ознакомиться с данными обо всех проектах «Рисана» можно на сайте risan-penza.ru. Например, там можно подобрать квартиру по расположению на карте Пензы, желаемой стоимости и другим параметрам.

Реклама. Заказчик - ООО «Специализированный застройщик «Парус», ИНН 5836654615. Проектные декларации - на сайте наш.дом.рф.

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