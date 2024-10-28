Сданы первые дома в квартале «Кантри» от «Рисана»

28.10.2024 | 12:20

Первые три дома в квартале «Кантри» от «Рисана» в Тепличном введены в эксплуатацию. До конца года жители начнут получать ключи от квартир.

В сданных домах осталось немного квартир разных форматов. Можно приобрести свою и уже в декабре получить ключи.

Квартал «Кантри» строится в Пензенском районе - до центра Пензы 18 минут езды, но фактически граница не ощущается. От завершенного проекта «Рисана», «Ближней Веселовки», до нового всего 400 метров. Это позволит насладиться преимуществами загородной прописки, не отказываясь от городского комфорта.

Досуг в «Кантри» будет интересным, разнообразным и безопасным. Территория комплекса общая, с ограждением по всему периметру, поэтому жители каждого из 20 домов смогут свободно перемещаться между дворами.

Застройка проводится очередями, чтобы в каждом мини-квартале был свой двор с площадками для тихого спорта, отдыха, прогулок и игр. Детские зоны разделят по возрастам, чтобы каждый малыш нашел себе занятие по душе и не заскучал. Для совсем маленьких - песочницы с домиками и безопасные игровые элементы на уровне земли. Для ребят постарше - комплексы с качелями и горками, площадка для бадминтона.

Площадь Событий добавит функций территории квартала - там появятся барбекю-зона, спортплощадка, детский плейхаб и шатер для мероприятий. Отдельным зданием будет досуговый центр, где жители с помощью управляющей компании смогут организовывать мастер-классы и клубы по интересам.

Дома возводятся из кирпича, их класс энергоэффективности А и А+. На каждый квартал предусмотрена собственная котельная. Это даст жителям независимость от городских сетей и экономию на коммунальных платежах. В квартире в любое время года будет комфортная температура и горячая вода.

Планировки продуманы с учетом потребностей современного человека. В «Кантри» есть квартиры с мастер-спальнями и гардеробными, квартиры-трансформеры, в которых легко отделить дополнительную комнату при изменении жизненного сценария, а для любителей отдыха на свежем воздухе - эксклюзивные варианты с собственными террасами на первом этаже.

Те, кто не нашел для себя идеальную планировку среди ассортимента свободных квартир трех сданных домов, могут обратить внимание на соседние - они уверенно движутся к вводу в эксплуатацию.

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