В квартале Svoboda в центре Пензы идет благоустройство

16.10.2024 | 15:05

Работы по благоустройству идут на территории урбан-квартала Svoboda от компании «Рисан». Жилой комплекс бизнес-класса находится в самом центре Пензы - на пересечении улиц Захарова, Революционной и Ставского.

На территории квартала асфальт будет использоваться только на проездах и парковках, а во дворе и на пешеходных путях - плитка разных оттенков и выкладки, чтобы визуально разнообразить пространство и сделать его комфортным для пешеходов. На детских и спортивных площадках в качестве покрытия предусмотрена каучуковая крошка для минимизации ударной нагрузки и возможных травм.

Традиционно для «Рисана» в квартале Svoboda будет реализовано многоуровневое озеленение с учетом сезонности. Высадят подросшие деревья из питомника: ель, тую, клен, рябину, ягодную яблоню, иву, а также кустарники: дерен, спирею, сирень разных видов, можжевельник, гортензии.

Фрагмент одной из стен паркинга будет иметь дополнительный функционал - там расположится скалодром. Двор двухуровневый, поскольку дом строится на участке с активным рельефом, скалодром будет логичной связью разных функциональных зон.

Помимо него, в нижней части двора разместятся другие элементы со спортивным уклоном: тренажеры, баскетбольное кольцо и стол для пинг-понга. Команда проекта учла все детали, даже вешалку для одежды, на которой можно оставить вещи во время занятий спортом.

Второй уровень двора будет располагаться на крыше паркинга. Там сосредоточатся элементы и зоны для тихого отдыха. Жители смогут провести время на качелях под навесом, полежать в шезлонгах, поиграть в настолки с соседями под гирляндой в парклете - беседке со скамейками и столом.

Многоуровневое освещение квартала позволит с комфортом проводить время во дворе. Будет подсвечено здание, появятся светильники разной высоты. Светящиеся шары дополнят собой пышное озеленение.

Дружелюбной станет и среда с внешней стороны квартала - теперь путь пешеходов будет пролегать мимо витрин кафе и магазинов, по удобным плиточным тротуарам, которые станут подогреваться в холода, чтобы избежать образования наледи.

В непосредственной близости к кварталу Svoboda - сквер, кинотеатр и пешеходная улица Московская, любимое место прогулок и отдыха пензенцев.

Квартал бизнес-класса планируется ввести в эксплуатацию уже этой зимой. В нем пока остались свободные квартиры разной площади - от 48 до 100 кв. м. Посмотреть планировки и цены можно на сайте risan-penza.ru.

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