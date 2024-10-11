Узнать подробности о квартирах «Рисана» можно онлайн

11.10.2024 | 17:27

Спектр инструментов для самостоятельного или удаленного изучения информации доступен тем, кто задумывается о приобретении квартиры в одном из жилых комплексов, которые возводит строительная группа «Рисан».

Это подходит всем, кто предпочитает сначала присмотреться и лишь потом посетить персональную консультацию.

На сайте risan-penza.ru удобно узнавать больше о квартирах в новостройках. Можно указать предпочтительный район на карте или воспользоваться параметрами подбора: по классу жилья, году ввода в эксплуатацию, площади или цене.

О каждом строящемся проекте можно почитать подробнее в посвященном ему разделе. Там собрана комплексная информация о благоустройстве, архитектуре, технологиях и важных особенностях жилого комплекса, представлены визуализации.

Для некоторых домов доступны панорамные виды, что позволяет виртуально осмотреться на местности и оценить картину из окон днем и ночью. Также каждый месяц публикуется отчет о ходе строительства с фотографиями.

На странице проектов можно скачать буклет жилого комплекса. Его удобно смотреть даже офлайн, например в самолете.

При этом самостоятельное знакомство не заменяет консультацию с менеджером департамента продаж. Эксперт по недвижимости, знакомый со всеми деталями стройки, даст рекомендации по выбору и покажет макет жилого комплекса.

Для записи на встречу нужно позвонить по телефону 51-51-51. Можно приехать в любой из офисов продаж «Рисана» в Пензе или договориться о дистанционной консультации онлайн.

Реклама. Заказчик - ООО «Специализированный застройщик «Парус», ИНН 5836654615.