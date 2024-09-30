Два жилых комплекса «Рисана» отмечены федеральными наградами

30.09.2024 | 16:56

Сразу два жилых комплекса «Рисана» заняли призовые места на всероссийском летнем конкурсе ТОП ЖК-2024 от ЕРЗ.

Holms Residence удостоен 2-го места в категории «Лучшая входная группа и подъезд в домах классов бизнес и выше». В премиальном доме есть сервисный вход для персонала и парадный - для жителей и их гостей, через лобби.

Пространство площадью почти 800 кв. метров с первых шагов погружает в атмосферу современной роскоши: панорамное остекление, уникальный дизайн и высокие потолки. В лобби будет стоять рояль для музыкальных вечеров. В зоне отдыха с электрокаминами можно провести время с напитком из лобби-бара или обсудить с консьержем детали праздника в зале для вечеринок на 1-м этаже.

Также Holms получил серебро в номинации «Лучшая организация безопасного проживания в жилом комплексе». Здесь впервые будет применена расширенная версия системы «Рисан Безопасность». Кроме круглосуточного видеонаблюдения, терминалов «виртуальный консьерж» и патрулирования группой быстрого реагирования, в Holms будут размещены два физических поста охраны - на въезде и в холле.

Другой жилой комплекс «Рисана» тоже занял второе место в этом же конкурсе. Лаундж-квартал Lake Town отмечен в номинации «Лучший водный объект от застройщика» за набережную пруда в Арбекове. Сейчас идет активное строительство, закуплено оборудование для вейк-парка. Ввести объект в эксплуатацию планируется следующим летом.

В обоих жилых комплексах есть свободные квартиры разной площади. Для выбора доступны лоты с роскошными видами - на водоем в Дальнем Арбекове или лесной массив на Западной Поляне.

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