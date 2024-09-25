Пензенский губернатор оценил квартал «Рисана» в Арбекове

25.09.2024 | 15:48

Генеральный директор строительной группы «Рисан» Сергей Лисовол показал квартал возможностей Upgrade, завершенный в этом году, делегации во главе с губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко.

«Этот комплекс прекрасно спланирован. Есть все необходимое: детский сад, игровые площадки, паркинги. [...] Все безопасно, огорожено, большое количество камер. Место под школу есть. Мы сейчас работаем над тем, чтобы строить школу. Поэтому получается хороший, прекрасный, обустроенный микрорайон. С учетом того, когда на следующий год мы еще завершим обустройство пруда, здесь вообще будет хорошее место не только для жизни, но и для отдыха», - сказал глава региона.

Губернатор отметил, что, обновляя жилищный фонд, нужно подходить к вопросу именно так - комплексно, предусматривая все для комфорта людей.

«Жилье современного уровня, благоустроенное, с инфраструктурой, [...] чтобы можно было организовать досуг, общение людей, чтобы были пространства, в том числе для детских велосипедов, для колясок. То есть все очень разумно, с головой сделано, спланировано. Поэтому вот это, я считаю, жилищное строительство современного уровня», - пояснил Олег Мельниченко.

В свою очередь Сергей Лисовол добавил, что «Рисан» не стремится застроить как можно больше территории, а оставляет много места для прогулок, спорта и игр.

Он также отметил, что набережную Арбековского пруда рядом с кварталом Lake Town планируется сдать в следующем году.

«Мы в октябре закончим реконструкцию плотины, параллельно идет строительство набережной. У нас будет два спортивных объекта на набережной - променад-зона и вейк-парк, один из самых больших в Поволжье. И все это будет сдано в следующем году», - сообщил Сергей Лисовол.

В квартале Upgrade уже нет свободных квартир, но можно выбрать недвижимость в двух проектах в непосредственной близости - Upgrade Family и Lake Town. Узнать о них больше можно на сайте risan-penza.ru.

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