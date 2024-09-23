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Город

Пензенцы насладились осенью на фестивале «Рисана»

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Сотни пензенцев всех возрастов стали участниками фестиваля «Пошуршим», который строительная группа «Рисан» организовала для жителей своих комплексов в Парке Времен в Арбекове.

В теплый солнечный день на площадке развернули несколько тематических зон. На сцене, например, проходили конкурсы с призами и выступали кавер-группы.

Пензенцы насладились осенью на фестивале «Рисана»

Там же был организован лекторий. Слушатели узнали о нюансах при составлении осеннего образа, деятельности пензенского регби и работе подросткового центра «Двор», который при поддержке «Рисана» открылся в Арбекове.

Поблизости проходил конкурс на лучшую шарлотку и самый красивый осенний букет, на спортивной площадке - мастер-классы по футболу, регби и игры в бампербол (вид футбола, в котором участники надевают на верхнюю часть тела надувные шары и в таком облачении стараются забить мяч в ворота соперника).

На территории игрового городка самые маленькие гости праздника могли проверить свою меткость и координацию, сделать аквагрим, надуть огромные мыльные пузыри или стать зрителями и участниками фокусов.

Пензенцы насладились осенью на фестивале «Рисана»

На творческих мастер-классах пензенцы разрисовывали сумку-шопер осенними листьями, делали брелоки из бусин или аромасаше. Теперь эти сувениры будут напоминать им об осеннем празднике от «Рисана».

«Мы не только строим жилье и обслуживаем, но и стремимся создать комьюнити и подружить жителей. Соседские праздники - это наша добрая традиция. Мы всегда берем на заметку мероприятия, после которых получаем хорошую обратную связь от жителей. Мы хотим, чтобы сами жители становились инициаторами мероприятий вместе с управляющей компанией, а «Рисан» был почетным гостем и благодарным спонсором всех праздников», - пояснил генеральный директор строительной группы «Рисан» Сергей Лисовол.

Пензенцы насладились осенью на фестивале «Рисана»

В жилых комплексах уже действует беговое сообщество, а также проводятся занятия фитнесом и творческие мастер-классы.

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