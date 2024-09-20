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Город

Участники форума побывали в жилых кварталах «Рисана»

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Участники всероссийского форума «Молодой специалист - строитель будущего» в сопровождении преподавателей посетили обзорную экскурсию по сданным жилым комплексам компании «Рисан». Основу группы составили более 30 студентов 3-го и 4-го курса Пензенского колледжа архитектуры и строительства.

Они посетили жилые комплексы комфорт- и бизнес-класса и узнали больше об их архитектуре, благоустройстве и концептуальном подходе к созданию жилых кварталов.

Участники форума побывали в жилых кварталах «Рисана»

Экскурсия началась с ЖК «Олимп», завершенного в 2021 году. Здесь впервые была применена собственная система безопасности «Рисан». Участники узнали о видеонаблюдении без слепых зон, круглосуточном центре мониторинга, некопируемых ключах с разным уровнем доступа и функционале терминалов «виртуальный консьерж».

Участники форума побывали в жилых кварталах «Рисана»

Следующим в программе стал квартал Kontinent. Студенты побывали в дизайнерском лобби в стиле Африки и Австралии, оценили внутренний двор с разделением на функциональные зоны и отсылками к тематике комплекса, а также попробовали угадать, к каким континентам отсылают мелодии музыкального арт-объекта.

Затем участники экскурсии переместились в квартал «Зеландия». Их вниманию представили разделение территории на тихую и активную зоны. Песочница для малышей, места для работы и отдыха размещены во внутреннем дворе, а спортивная площадка с трибуной и игровой комплекс для школьников - за периметром застройки.

Участники форума побывали в жилых кварталах «Рисана»

Завершился тур в квартале Upgrade, где особое впечатление на участников форума произвели видовые дворы на стилобате и соседские центры с разнообразным наполнением, например с кухней и зоной дегустации или кинозалом и детской игровой комнатой.

Будущие строители активно задавали вопросы, благодаря чему экскурсия по объектам строительной группы «Рисан» получилась предметной и отвечающей интересам студентов.

Реклама. Заказчик - ООО «Специализированный застройщик «Парус», ИНН 5836654615.

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