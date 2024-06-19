Крыши паркингов в квартале Norwood будут эксплуатируемыми

19.06.2024 | 17:51

Скандинавский квартал Norwood активно строится в микрорайоне ГПЗ-24 в Пензе. В этом жилом комплексе от «Рисана» будет 6 домов переменной этажности и 2 многоуровневых паркинга общей вместимостью более 500 автомобилей.

Крыши паркингов эксплуатируемые - на них разместятся необычные общественные пространства. О функционале рассказала архитектор пензенского филиала компании DeVision, которая спроектировала квартал, Екатерина Герасимова.

«Тема скандинавского квартала Norwood продолжается и в благоустройстве эксплуатируемой кровли паркинга. Тут в покрытиях мы увидим уже знакомый фирменный стиль, графические мотивы с элементами природы и названием жилого комплекса», - пояснила она.

На крышах обоих паркингов основную часть занимают спортивные площадки разной направленности, также предусмотрены детские зоны. При этом наполнение у каждого строения свое, это внесет разнообразие в досуг жителей.

В частности, Екатерина Герасимова отметила, что основную часть крыши одного из паркингов заняла универсальная спортивная площадка.

«Мы совместили на ней такие игры, как мини-футбол, теннис и волейбол, а по контуру проходит беговая дорожка протяженностью 90 м для разминок перед игрой. По соседству будут располагаться площадка для панна-футбола и места для отдыха жителей под навесами.

Под теневыми навесами можно будет спрятаться от солнца не только в спортивной зоне, но и на детской площадке. В этой зоне мы располагаем качели нескольких видов, чтобы было интересно людям разных возрастов. В центре площадки будет холм из искусственного газона, дети любят подобную геопластику, там можно полазать и поваляться», - рассказала архитектор.

Для удобства автомобилистов и посетителей крыши в обоих зданиях предусмотрены лифты. Стоимость машино-мест в многоуровневом паркинге начинается от 750 тысяч рублей. Это значительно ниже, чем в подземных.

Оба паркинга расположены сбоку квартала, что предполагает удобный выезд в сторону центра Пензы и вместе с тем близость к домам.

Сейчас в квартале Norwood от «Рисана» сданы 2 дома; еще несколько жилых строений и один из паркингов будут введены в эксплуатацию уже в этом году.

Особенность квартала - пешеходный бульвар и открытая площадь между домами, где планируется ставить елку зимой и проводить праздники для жителей.

Посмотреть доступные планировки в любом строении жилого комплекса можно на risan-penza.ru. На сайте приведена актуальная стоимость каждой квартиры, можно выставить фильтр по количеству комнат или площади.

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