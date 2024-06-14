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Город

«Рисан» открыл новый офис продаж на улице Карпинского

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Новый офис продаж строительной группы «Рисан» начал работу на улице Карпинского - на территории квартала бизнес-класса Scala City.

Теперь клиенты могут совместить знакомство с локацией и консультацию по приобретению квартиры. Для этого нужно заранее договориться о встрече с персональным менеджером по телефону 51-51-51 в удобное время.

В офисе продаж Scala City разместился подробный детализированный макет квартала, который даст представление о расположении всех 7 башен, террас, коммерческой линии и наполнении дворов.

Новый офис работает по такому же графику, как остальные: с понедельника по четверг - с 9:00 до 18:00, в пятницу - до 17:00, в субботу - с 10:00 до 14:00. Как и во всех офисах «Рисана», консультацию можно получить по любому проекту компании.

«Рисан» открыл новый офис продаж на улице Карпинского

Scala City - это жилой квартал бизнес-класса с необычным для Пензы каскадным силуэтом, закрытой территорией, охраной «Рисан Безопасность», высокими потолками, большими окнами, панорамными лифтами и плоскостным фонтаном на площади в центре двора.

Здесь представлен большой выбор базовых планировок, а также уникальные лоты - квартиры с террасами с видом на фонтан и тихий двор, а еще квартиры со вторым светом, с высотой потолка до 5,6 метра.

Просмотреть доступные для приобретения квартиры с ценами можно на сайте risan-penza.ru.

Кроме того, консультацию удобно получить в офисе «Рисана» на улице Мира - там находится сенсорная панель с интерактивной 3D-моделью центрального квартала Scala City. Она позволяет посмотреть освещение в любое время суток и виртуально пройтись по территории своего будущего жилого комплекса.

Реклама. Заказчик - ООО «Специализированный застройщик «Парус». ИНН 5836654615.

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