В Арбекове откроют подростковый центр при поддержке «Рисана»

23.01.2024 | 13:56

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Некоммерческая организация «Квартал Луи» при финансовой поддержке строительной группы «Рисан» откроет второй в Пензе подростковый центр «Двор» напротив строящегося жилого комплекса «Соседи» на Минской.

Это открытое пространство для ребят от 12 до 18 лет, где они могут находиться со сверстниками и совершеннолетними наставниками, но без родителей.

Первый такой центр открыли в Доме молодежи полтора года назад, он действует до сих пор. Подростки могут без предупреждения прийти туда и под присмотром наставников провести время так, как им хочется: побыть наедине с собой, поиграть на приставке или в настольные игры, посмотреть кино или выучить уроки.

«Мы поняли, что такое пространство должно быть в каждом районе города. И один из новых районов с помощью администрации города Пензы определился - мы выбрали Арбеково. Локация по счастливой случайности оказалась рядом с новой площадкой «Рисана». Практически мы стали соседями на Минской», - пояснил руководитель подросткового центра «Двор» Алексей Карпеев.

Площадь нового помещения - 180 квадратных метров. Его центру в безвозмездное пользование передала администрация Пензы. Строительная группа «Рисан» с готовностью откликнулась на инициативу «Квартала Луи» и выделила финансовые средства на ремонт. При поддержке Федерального подросткового центра будут закуплены мебель и техника, а Минобразования выделит субсидии на оплату труда наставников и персонала.

Алексей Карпеев отметил, что, чем больше людей принимает участие в проекте, тем он, как правило, получается ценнее и эффектнее, и призвал пензенский бизнес и отдельных людей подключаться, причем не только финансово, но и, например, проводя лекции и мастер-классы для подростков.

В новом «Дворе» в Арбекове каждый найдет себе интересное занятие. Там будут стена с

проектором для кинопросмотров, кухня для кулинарных мастер-классов, компьютерный клуб, оранжерея, тренажерный зал и зона отдыха с мягкой мебелью.

Во «Дворе» откроется кабинет для работы с психологом с отдельным входом, чтобы можно было устроить сессию с участием родителей, не потревожив других подростков.

Планируется, что там удастся также организовать копицентр и кофейню в формате навынос.

Вместе с благоустроенной территорией нового дома от «Рисана» и современными коммерческими помещениями на первом этаже «Соседей» центр «Двор» станет еще одним глотком свежего воздуха для этой части Ближнего Арбекова и поможет запустить процесс его обновления.

В тестовом режиме подростковый центр планируется открыть уже весной.

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