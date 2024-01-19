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Город

Фасад дома «Рисана»: окончание истории

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Erid: LdtCKTRwA

Шквалистый ветер повредил участок штукатурного фасада на техническом этаже дома в «Новых садах» 16 января - как раз в тот вечер, когда погода оставила часть пензенцев без света и тепла. Через день фасад восстановили. Тем не менее старые фотографии продолжают появляться в соцсетях и СМИ.

«Как только отслоилась штукатурка с утеплителем, мы начали оповещать владельцев машин, чтобы они переставили их подальше. Утром, как только позволила погода, мы обследовали участок с помощью промышленных альпинистов, а затем демонтировали поврежденную часть. 18 января уже завершили восстановление фасада. Для покраски ждем плюсовой температуры. Как только она установится, от повреждений не останется и следа. Приносим извинения, что такая ситуация произошла. Мы отреагировали оперативно и надеемся, что подобное больше не повторится», - добавили в управляющей компании «Рисан Сервис».

Стоит отметить: фасад отремонтировали за счет строительной группы «Рисан», хотя дом 2015 года постройки уже несколько лет не на гарантии.

«О любых происшествиях на территории и недочетах в работе можно сообщить в аварийно-диспетчерскую службу по телефону 200-002, а также через сайт risan-service.ru или в приложении. Мы всегда на связи с жителями, круглосуточно. На звонки и заявки стараемся отвечать оперативно и решать проблемы. Прямое обращение - самое действенное», - подчеркнули в «Рисан Сервисе».

Представители компании заверили, что жителям беспокоиться не о чем: дома построены надежно и обслуживаются своевременно.

«Ошибки монтажа, как правило, проявляются уже в первые два-три года. Что же касается трещин и повреждений - да, за штукатурным фасадом нужно следить и регулярно его обновлять в плановом порядке. Управляющая компания этим занимается, как правило, летом, потому что погодные условия лучше. Вентилируемый фасад в этом плане требует гораздо меньше внимания, чем штукатурный. Он долговечнее, но дороже», - добавил инженер по строительному контролю.

Тем временем в обсуждениях под постами многие пензенцы, в том числе жители домов «Рисана», встают на защиту девелопера, отмечая явные перекосы в публикации. Они делятся своим опытом и мнениями о хорошем качестве и обслуживании домов.

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