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Город

«Рисан» открыл продажи в новых башнях Lake Town

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Строительная группа «Рисан» объявила о старте продаж двух новых башен в квартале Lake Town, который возводится на первой линии на берегу пруда в микрорайоне Арбеково города Пензы.

Они входят в состав одного дома и будут сдаваться вместе. Таким образом, сейчас приобрести квартиру можно в трех башнях из пяти. Строения объединены коммерческой линией и паркингом, в который можно спуститься на лифте с любого этажа.

Благодаря рельефу здесь удалось реализовать интересное решение с двором на кровле паркинга, который с одной стороны находится на уровне земли, а с другой - над первым этажом, где откроются магазины и кафе. Так достигается большая приватность территории жителей.

У каждого дома два входа в холл с разных сторон, чтобы попадать в свою квартиру, как удобно, и выбирать двор для прогулок.

На уровне двора находится несколько квартир с террасами. Они позволят наслаждаться солнцем и атмосферой курорта на своей открытой площадке с выходом прямо из квартиры. В башнях по 139 квартир площадью от 40 с небольшим до более чем 100 кв. м.

Благодаря выводу в продажу нового этапа строительства видовых планировок с окнами на воду в ассортименте стало еще больше. Эти дома будут последними высокими постройками у воды - дальше раскинется благоустроенная набережная с тремя парками. Жителям гарантированы красивые виды, которые не закроют другие здания.

В спортивном парке планируется сделать поле для командных игр, зону воркаута и всесезонный физкультурно-оздоровительный комплекс. В пляжном парке можно будет отдохнуть в современных условиях у воды.

Третья тематическая зона - вейк-парк с теплыми раздевалками и душевыми. Жители смогут тренироваться или пробовать экстремальный спорт на объекте уровня крупных чемпионатов.

Подобрать квартиру в домах на берегу пруда в Арбекове можно на персональной консультации в любом офисе продаж. Масштабный детализированный макет квартала экспонируется в офисе «Рисана» в районе дворца спорта «Буртасы».

Записаться на консультацию, чтобы узнать все детали о квартале в удобное время, можно по телефону 51-51-51.

Застройщик - ООО «Специализированный застройщик «Парус». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.

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