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Город

«Рисан» запустил конкурс среди жителей Пензы

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Строительная группа «Рисан» предложила своим подписчикам в социальных сетях поностальгировать по 2000-м и принять участие в розыгрыше 10 годовых подписок на «Яндекс Плюс».

На экране офиса напротив дворца спорта «Буртасы» (г. Пенза, проспект Строителей, 90а) запущено видео с логотипом, отскакивающим от краев черного экрана. Это отсылка к известной заставке DVD. Движущийся логотип редко попадает ровно в угол - это задачка на терпение и внимание.

Девелопер предлагает подписчикам своих соцсетей поймать момент, когда символ окажется ровно в углу экрана. Подложка сразу поменяет цвет. Первые 10 участников, которые снимут этот момент и опубликуют на своей странице в соцсети с отметкой аккаунта строительной группы «Рисан», получат призы.

Конкурс проводится с 10 по 15 ноября включительно, а итоги подведут 16 ноября - их опубликуют отдельным постом в социальных сетях. Перед участием следует внимательно прочитать правила, они доступны по ссылке.

Кстати, в офисе продаж можно узнать больше о любом проекте строительной группы «Рисан». Сейчас их в продаже девять: «Резиденция Holms» на Западной Поляне, квартал «Кантри» в Тепличном, Lake Town, Upgrade и Upgrade Family в Дальнем Арбекове, «Соседи» в Ближнем Арбекове, а также Norwood на ГПЗ и Svoboda в центре Пензы.

Еще можно выяснить все подробности о самом свежем проекте компании - квартале Scala City на улице Карпинского. Запись на консультацию доступна по номеру 51 51 51.

Реклама. Заказчик - ООО «Специализированный застройщик «Парус», ИНН 5836654615.

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