Гендиректор «Рисана» показал губернатору новый садик

06.09.2023 | 13:30

Генеральный директор строительной группы «Рисан» Сергей Лисовол показал губернатору Пензенской области Олегу Мельниченко новый детский сад, который компания на собственные средства возвела в Арбекове.

Дошкольное учреждение рассчитано на 140 мест, или 7 групп: две из них - для малышей до 3 лет, а остальные - для старших. Его назвали «Симба», как льва из пензенского зоопарка, над которым «Рисан» шефствует уже больше года. Над входом в садик красуется львенок, а горки в виде львов притаились на детских площадках.

«Я считаю, что это лучший садик не только в городе, но и в Поволжье. Здесь применены самые современные технологии, прекрасное благоустройство и внутренняя отделка - мы предусмотрели все. У нас есть группы с потолками 4,7 метра и окнами в пол!» - рассказал глава компании.

Внутри здания разместились медицинский кабинет с процедурной, комнаты для занятий с логопедом и психологом, залы для физкультуры и музыки. В этом же корпусе - современная кухня с несколькими цехами, чтобы обеспечивать вкусное, свежее питание, и прачечная для поддержания безукоризненной чистоты. Часть окон в здании панорамные, есть зенитные окна в крыше - помещения наполнены естественным светом.

«Здесь идет развитие в комплексе. Тут и дворец построен спортивный, и детский сад, здесь планируется строительство школы - площадка под нее отведена здесь, как раз за детским садом. Вы видите, какой красивый получился детский сад. Думаю, что жители микрорайона будут удовлетворены теми комфортными условиями, в которых будут находиться их дети», - отметил губернатор Олег Мельниченко.

Детский сад расположен в непосредственной близости к домам кварталов Upgrade, Upgrade Family и Lake Town в Дальнем Арбекове.

В квартале Upgrade работает первый в Пензе соседский центр - пространство для жителей, где они могут сообща организовать свой досуг. Сергей Лисовол его также показал Олегу Мельниченко. В помещении с отдельным входом - светлый зеркальный зал для занятий фитнесом или мастер-классов, а также открытая кухня и зона со столиками, чтобы проводить занятия по кулинарии.

Кроме того, губернатор побывал в квартале «Зеландия», последний дом которого на днях введен в эксплуатацию. Все квартиры в этом жилом комплексе уже распроданы, однако в Ближнем Арбекове «Рисан» вывел в продажу новый дом с собственной закрытой территорией и подземным паркингом - ЖК «Соседи» на Минской.

Узнать больше о жилых комплексах в продаже можно на сайте risan-penza.ru.

Реклама. Заказчик - ИП Кускова О. Ю.