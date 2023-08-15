«Рисан» номинирован на награду «Надежный застройщик России»

15.08.2023 | 16:57

Строительная группа «Рисан» в шестой раз номинирована на награждение главной федеральной общественной наградой в жилищном строительстве - Золотым Знаком «Надежный застройщик России».

Фонд развития механизмов гражданского контроля при содействии региональных органов исполнительной власти ежегодно проверяет все строящиеся многоквартирные дома на предмет соблюдения законных прав и интересов участников долевого строительства.

Это не зависит от желания строительных организаций, за участие в конкурсе не нужно делать взнос – все совершенно объективно и прозрачно.

Решение о награждении принимают по результатам гражданского и государственного контроля компании. Знак получают только организации, на объектах которых права и интересы покупателей максимально защищены в рамках действующего законодательства, отсутствуют претензии со стороны контролирующих органов и жалобы со стороны приобретателей недвижимости.

Претензий со стороны Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области к строительной группе «Рисан» нет. Жалобы на нарушение законодательства о долевом строительстве от клиентов не поступали.

Результаты гражданского контроля тоже показывают высокую ответственность и надежность СГ «Рисан». Сбор информации осуществляется из открытых источников, а также непосредственно в отделах продаж строительных компаний методом «тайный покупатель».

Строительная группа «Рисан» является обладателем уже пяти Золотых Знаков. Компания получает их каждый год начиная с 2018-го. Церемония награждения в 2023-м запланирована на ноябрь.

Сейчас девелопер одновременно ведет строительство 10 проектов. Квартал Kontinent и «Зеландия» находятся на завершающем этапе, остальные - в активной стадии. Это жилые комплексы в разных районах города: Svoboda в центре, «Кантри» в Тепличном, Holms на Западной поляне, Norwood на ГПЗ-24, Upgrade, Upgrade Family и Lake Town в Дальнем Арбекове. Самый свежий проект - «Соседи» на Минской.

Узнать о них подробнее можно на сайте risan-penza.ru и по телефону 51-51-51.

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