Они существуют: клиенты, которые выбирают премиум-класс в Пензе

03.08.2023 | 14:14

Строительная группа «Рисан» активными темпами реализует в Пензе свой первый проект премиум-класса - Резиденцию Holms. Каждая пятая квартира в доме уже продана. Да, есть люди, которые готовы заплатить 20-30 млн рублей за квартиру в Пензе.

Стоимость «квадрата» в премиальном проекте от «Рисана» на Западной составляет от 135 до 200 тыс. рублей. Цена самых дорогих лотов превышает 30 млн рублей, но можно подобрать и квартиру с гораздо более демократичной стоимостью - менее 8 млн. Она варьируется в зависимости от планировки и площади, этажа и вида из окна.

Это может вызвать вопрос: «А зачем вообще покупать квартиру за эти деньги, если можно купить коттедж?!» Однако не все хотят проживать в доме по разным причинам: из-за менее развитой инфраструктуры, удаленности от социальных объектов, необходимости тратить много сил на его обслуживание или нанимать управляющего.

Резидентам Holms предлагается сервис, с которым не требуется лично решать бытовые вопросы. Достаточно сообщить, что требуется клининг, свежие цветы, тренировка в спортзале дома или билеты в театр. Даже система кондиционирования - централизованная, от бренда Electrolux, чтобы переложить обслуживание на специалистов сервисной компании. Дом станет местом отдыха от забот.

Этот проект выбирают те, кому важна статусность недвижимости, считает руководитель риелторского агентства Сергей Зверев.

«Безусловно, большинство покупателей могут только мечтать о жизни в таком премиальном комплексе, не все могут себе позволить такое жилье, но в нашем регионе есть определенный сегмент покупателей, которые готовы платить за комфорт и удобство. Да, их не так много, но и жилой комплекс такого формата не имеет аналогов. Аудитории, которая выбирает премиум-класс от «Рисана» на Западной Поляне, важно знать и чувствовать, что они купили квартиру в самом престижном доме в городе», - поделился мнением эксперт по недвижимости.

Сергей Зверев также отметил, что это последний в обозримом будущем новый дом на Западной Поляне, которая, по наблюдениям риелтора, за последние годы стала популярнее центра города.

«Район всегда был востребованный, но особую популярность получил после строительства новых жилых комплексов «Рисана» и благоустройства им же территории. Я и сам недавно переехал с семьей из центра на Западную Поляну. Мы очень довольны, и больше чем уверен, что мы, кроме этой локации, ничего другого рассматривать не будем», - добавил он.

Узнать о премиальном проекте от компании «Рисан» на Западной Поляне можно по телефону 515151 или на сайте risan-holms.ru. Консультации проводятся в офисе продаж неподалеку от строящегося дома - на улице Мира, 44. Там находится детализированный макет жилого комплекса.

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