«Рисан» отремонтировал лицей № 29 и подарил ему спортплощадку

29.08.2022 | 12:59

Строительная группа «Рисан» выступила подрядчиком капитального ремонта корпуса финансово-экономического лицея № 29 в Пензе. Работы проводились впервые за более чем 50-летнюю историю школы, возведенной в 1969 году.

Ремонт был запланирован масштабный, поэтому 20-летний опыт «Рисана» в строительстве оказался не лишним. Компания, напомним, в этот период занималась не только домами, но и объектами инфраструктуры, например детскими садами.

В рамках капремонта отделали фасад здания - частично штукатурный, частично с композитными панелями, чтобы сделать облик школы нескучным. Около 30% окон в лицее были еще деревянными, их заменили на современные пластиковые. Также у здания теперь новая крыша и укрепленный фундамент, автоматическая пожарная сигнализация и современная электропроводка, красивые спортивные залы.

Преобразилась и пришкольная территория. Поставили новый забор, заменили дорожное покрытие, обустроили беговые дорожки.

В дополнение к работам по контракту «Рисан» создал уже за свой счет современную спортплощадку с безопасным антитравматичным покрытием и высадил около 1,5 тысячи растений. В школьном дворе появились, например, молодые рябины, липы, голубые ели, пихта, можжевельник, барбарис, туи, гортензии, спиреи и кизильник.

1 сентября больше 800 подростков из старших и средних классов увидят свой лицей обновленным.

Рядом с ним строительная группа «Рисан» намерена реализовать свой новый проект - жилой квартал бизнес-класса.