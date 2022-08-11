«Рисан» устроит фейерверки для всей Пензы

11.08.2022 | 12:49

Строительная группа «Рисан» 12 августа устроит красочное пиротехническое шоу, которое будет видно из разных точек Пензы. Компания решила сделать подарок горожанам в честь своего 20-летия и предстоящего Дня строителя.

Фейерверки станут заключительной частью праздничного дня.

Незадолго до залпов день рождения «Рисана» будут в широком кругу отмечать жители возведенных им домов. Компания бесплатно предоставила несколько тысяч билетов, чтобы выразить признательность за их выбор и многолетнюю поддержку.

Мероприятие пройдет на самой большой концертной площадке города, «Дизель-Арене». Отмечать торжество в помещение решено, чтобы никакая непогода не могла ему помешать, ведь готовилось оно около полугода, а также чтобы зрители полностью погрузились в лазерное шоу, которое откроет праздник.

На дне рождения также наградят лучших сотрудников компании.

Хедлайнеры мероприятия - Леонид Агутин и Анжелика Варум. Звезды исполнят свои хиты и любимые песни для жителей «Рисана». Все билеты на праздник разлетелись за считанные дни.

После окончания шоу в 22:00 одновременно в семи точках города в небо взмоют фейерверки. Их запустят в жилых комплексах компании «Триумф» в центре, «Олимп» и «Фаворит» на Западной Поляне, «Ближняя Веселовка» в Тепличном, «Три тополя» на Коммунистической, «Квартет» на ГПЗ и «Новые сады» в Арбекове.

Эти кварталы находятся в выигрышных локациях в разных точках Пензы, поэтому насладиться шоу можно будет из разных районов. Жители комплексов смогут наблюдать из дворов и из окон, а остальные горожане - выбрать место с отличным видом на них.

Напомним, строительная группа «Рисан» основана в 2002 году. Все ЖК, где будут салюты, уже заселены. Сейчас компания одновременно возводит еще четыре совершенно новых. Это Upgrade и «Зеландия» в Арбекове, Norwood на ГПЗ и Kontinent на Западной. Параллельно девелопер готовится вывести новые проекты в районе памятника Победы, Дальнем Арбекове, Тепличном, на Западной и в центре.

Чтобы любой желающий смог получить больше информации о знаковых событиях в жизни компании и ее истории, к 20-летию был создан специальный сайт risan20.ru.

Подробности о проектах в продаже - на сайте risan-penza.ru.