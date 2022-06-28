«Рисан» начинает продажу квартир в Москве

28.06.2022 | 17:18

Строительная группа «Рисан» в 2021 году начала сотрудничать со столичной группой компаний «Основа». Генеральный директор компании Сергей Лисовол объявил о вхождении пензенского девелопера в московский рынок на форуме «Движение» в Сочи.

«Философия нашей компании такова: мы не любим слияния - мы любим партнерство. Мы нашли сильного партнера, который так же, как и мы, стремится сделать свои жилые комплексы и дома лучшими, современными, инновационными, с благоустроенными территориями», - пояснил он.

Теперь же, в год 20-летия «Рисана», партнерство вышло на новый уровень - компания начала продажи в проектах «Основы». Этот шаг соответствует запросам клиентов: одни интересуются инвестициями в столичную недвижимость, другие мечтают о переезде. При этом действует ряд требований: надежность покупки, высокое качество строительства, защита от недобросовестных продавцов.

«Рисан» всегда сдает дома в срок или раньше, и компания выбирала партнера по критериям стабильности и надежности. «Основа» построила более 35 жилых комплексов и 6 млн. кв. метров квартир в Москве и Московской области, а также более 40 социальных объектов (детских садов, школ и поликлиник).

Сотрудники «Рисана» понимают, что при покупке квартиры в другом городе всегда есть опасения и определенный риск, поэтому выступают не только консультантами, но и гарантами чистоты сделки и безопасности вложений.

Чтобы изучить проекты не только в теории, но и на практике, менеджеры проходят обучение у застройщика. Ближайший интенсив начнется уже в среду, 29 июня. В программе - экскурсии на пять строительных площадок с топ-менеджерами «Основы», лекции и нетворкинг.

Все проекты представляют собой технологичные жилые комплексы в разных районах Москвы. Это Mainstreet (м. «Кунцевская»), Nametkin Tower (м. «Калужская»), «Uno. Головинские пруды» (м. «Водный стадион») и «Uno. Старокоптевский» (м. «Коптево), Very (м. «Владыкино»), «ФизтехСити» (м. «Физтех-2023»). Их отличает продуманное благоустройство дворов, концептуальное озеленение, обширные возможности для отдыха, игр и спорта и необычные решения, например, sky patio - террасы на высоких этажах. Часть проектов находится на стадии котлована и идеальна для вложения средств.

Для клиентов «Рисана» цена благодаря партнерству будет такой же, как при покупке от застройщика, а оформление - ближе, понятнее и удобнее.

Получить консультацию можно с 1 июля по телефону компании 51-51-51 и в офисах продаж.