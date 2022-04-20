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Город

Главы строительных вузов России оценили ЖК от «Рисана»

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Члены правления Ассоциации строительных вузов России и президиума федерального учебно-методического объединения посетили жилой комплекс «Олимп» от строительной группы «Рисан» во время рабочего визита в Пензу.

Это был единственный жилой комплекс в программе их поездки, что говорит об уровне проекта, который выбрали для демонстрации профессионалам из разных городов России.

Генеральный директор «Рисана» Сергей Лисовол лично провел экскурсию для гостей по территории и холлам. В частности, он рассказал о центре безопасности «Рисана», который работает 24/7 и позволяет отказаться от физического присутствия консьержей в холлах.

Глава компании показал делегации, что во дворе жилого комплекса выполнено многоуровневое озеленение: 14 тысяч кустарников и 80 деревьев, многие из которых привезены из Голландии. На территории отсутствуют машины.

Сергей Лисовол отметил, что большое внимание здесь уделено деталям, например трансформаторная подстанция задекорирована, а крыша въезда в паркинг покрыта искусственных газоном и огорожена по периметру, чтобы на нее можно было забираться, а зимой кататься, как с горки.

Ректор ПГУАС Сергей Болдырев отметил, что пензенский вуз давно сотрудничает с компанией «Рисан», чтобы образовательный процесс был непрерывным и продолжался на предприятии.

«Сегодня сюда съехались ректоры и представители крупнейших строительных направлений, в том числе из таких крупных городов, как Новосиборск, Томск, Тюмень, Москва, Санкт-Петербург. Вижу по эмоциям, что они восхищены тем, что у людей в простом провинциальном городе есть возможность жить в таких условиях, как предоставляет «Рисан», - сказал он.

В свою очередь проректор Волгатеха в Йошкар-Оле Виталий Котлов подчеркнул, что именно сотрудничество действующих и будущих строителей позволяет вузу выпускать специалистов, которые делают среду лучше.

«Я не в первый раз в Пензе и в каждый приезд удивляюсь ее процветанию. Я сам строитель и вижу, насколько город продвигается в области строительства в масштабе России. Сегодня мы увидели великолепный проект, и особенно радует, что здесь уже реализовано такое перспективное направление как двор без машин», - сказал он.

Квартиры в «Олимпе» были распроданы задолго до сдачи. Рядом сейчас строится квартал Kontinent, другой проект бизнес-класса от «Рисана». Он будет еще современнее и интереснее. В нем осталось менее 10% квартир.

Узнать больше и забронировать жилье можно на сайте risan-kontinent.ru и по телефону 51-51-51.

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