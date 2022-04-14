Открыты продажи в новом доме квартала Upgrade

14.04.2022 | 11:35

Жители Пензы с сегодняшнего дня могут купить квартиры в новом доме квартала Upgrade в Дальнем Арбекове. В продажу вышло шестое строение проекта от «Рисана».

Напомним, новый жилой комплекс от девелопера с 20-летним стажем строится на холме на берегу пруда. Благодаря расположению из окон, даже с нижних этажей, открывается красивый вид на город и водоем.

Кстати, все окна в квартирах широкоформатные, от 1,8 до 2,5 метра - еще больше красоты, впечатляющих видов и ощущения свободы. Оценить габариты окон уже можно в шоурумах офиса продаж Upgrade на улице 65-летия Победы.

Сам дом спроектирован небольшим: 4 подъезда и всего 180 квартир. В нем будут высокие секции на 15 и 17 этажей и две 7-этажные. Дом добавит разнообразия силуэту квартала и органично дополнит его.

Теперь о квартирах: в доме вообще нет студий. Это сделано, чтобы обеспечить каждому жителю место для сна и отдыха. Такой подход влияет на обстановку в семье и качество жизни.

В этой очереди все квартиры евроформата, с большими кухнями-гостиными. Есть планировки с 1, 2 и 3 спальнями. Площадь квартир начинается от 38 кв. м.

Доступны UP-планировки. Это группа особых предложений, которые редко встречаются на рынке. Например, доступны квартиры с окном в ванной. Они дают совершенно новое ощущение от этого пространства, обычно лишенного красивых видов и солнца.

Есть также две квартиры с собственными террасами на 1-м этаже - можно создать на свежем воздухе зону отдыха с плетеным креслом и устраивать дружеские встречи теплыми летними вечерами.

А еще в числе UP-планировок квартиры с тремя гардеробными. Вы сможете организовать систему хранения, как в любимом фильме, и выделить свое место для верхней одежды, коллекции туфель и спортивного инвентаря.

В доме предусмотрен подземный паркинг, этот элемент очень востребован у жителей. На одном этаже с ним находятся несколько кладовых для тех, кто не хочет тратить место в квартире на хранение сезонных вещей и других важных предметов. На цокольном и первом этажах будут колясочные. Холлы сделают прозрачными и дружелюбными, с входом на уровне земли.

Во всем комплексе внедрят систему безопасности нового поколения «Рисан»: несколько рубежей охраны, патрулирование территории, видеонаблюдение по всей территории и в доме, «виртуальные консьержи».

В квартале Upgrade уже строится детский сад на 140 мест. Здесь можно поспать подольше и не торопясь отвести ребенка в садик по пути на работу.

Желающим советуют забронировать квартиру на старте продаж по выгодной цене. Телефон 51-51-51.