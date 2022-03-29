Квартал Upgrade номинирован на премию Urban Awards

29.03.2022 | 17:25

Квартал возможностей Upgrade от строительной группы «Рисан» номинирован на 14-ю федеральную премию в области жилой городской недвижимости Urban Awards 2022.

Премия призвана совершенствовать стандарты качественного девелопмента в России и помогать покупателям в выборе жилья. Она является гарантией надежности застройщика. Urban Awards выявляет самые качественные жилые проекты с точки зрения технического оснащения, архитектуры, благоустройства, инфраструктуры, развития городской среды в целом.

В этом году на конкурс поступило более 170 заявок из 30 регионов страны, в том числе из Пензенской области. В течение двух недель анкеты участников проверяли на наличие необходимой проектной и разрешительной документации, соответствие срокам и заявленному классу выбранной номинации. Прошедшие проверку объекты стали номинантами федеральной премии Urban Awards.

Специальная «Система объективной оценки» премии Urban Awards выставила баллы каждому проекту-участнику по сотне параметров. Кроме того, с анкетами уже работают члены жюри. Онлайн-голосование экспертного совета продлится до 30 марта. Результаты передадут для проверки независимому консультанту премии - PwC.

Подведение итогов будет проходить в несколько этапов. Полуфиналисты станут известны 6 апреля, а награду победителям вручат 3 июня в рамках форума недвижимости «Движение».

Пензенский Upgrade заявлен в двух номинациях - «Лучший строящийся региональный жилой комплекс комфорт-класса» и «Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса Приволжского федерального округа».

Квартал строится на берегу пруда в микрорайоне Арбеково. «Рисан» благоустроит набережную, создав там зоны отдыха у воды, спорта, барбекю, прогулок и игр. За счет интересного рельефа уже с нижних этажей жителям Upgrade будет открываться удивительный вид на озеро и город.

Территория жилого комплекса закрыта от посторонних и автомобилей, вход осуществляется со специальным ключом. В квартале уже возводится новый детский сад. Есть подземные паркинги с разными форматами машино-мест и кладовыми и свой hobby club для досуга жителей. На первых этажах комплекса расположилась торговые магазины и food-галерея.

Изюминкой проекта стали UP-планировки: квартиры с окнами в ванной комнате, собственными террасами на первом этаже и даже с тремя гардеробными. Узнать о проекте больше можно по телефону 51-51-51 и на сайте risan-upgrade.ru.