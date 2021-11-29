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Город

Победителей конкурса «Рисую маму» выбрали из 460 участников

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Подведены итоги пензенского городского конкурса «Рисую маму», который строительная группа «Рисан» объявила в преддверии Дня матери.

Его участниками стали 460 ребят в возрасте от 4 до 12 лет. Множество заявок поступило от детских садов, художественных и общеобразовательных школ Пензы.

Все рисунки принимали в электронном виде, чтобы желающих принять участие в конкурсе было гораздо больше. К оценке допустили только те работы и авторов, которые соответствовали всем условиям.

Рисунки объединил общий герой, точнее героиня - мама. Ребята показывали мам на работе, за домашними делами, на отдыхе, на прогулках и во время любимых занятий. Были и портреты одних мам, и изображения со всей семьей и домашними питомцами.

Все рисунки оказались по-своему особенными, ведь каждый ребенок старался выразить любовь к родному человеку.

Принятые от юных художников работы оценил компетентный специалист. Он отобрал рисунки, выполненные без явной помощи взрослых, и учел их выразительность и творческий характер. В итоге были определены лучшие работы в трех возрастных категориях.

Среди самых маленьких первое место заняла Настя Егорова, второе - Маргарита Блинова, третье Арина Зимнухова. В средней возрастной категории победила Диана Михалкина, еще два призовых места заняли Елизавета Пугачева и Савелий Авдонин. Среди самых старших лучшей признана работа Алексея Шорина, также отмечены Анастасия Тюмина и Анастасия Буркина.

Награждение будет проходить в индивидуальном порядке, чтобы избежать скопления людей. «Рисан» поощрит авторов лучших работ настольными играми, товарами для творчества и почетными дипломами. Посмотреть рисунки призеров можно по ссылке.

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