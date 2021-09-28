Жители финального дома «Ближней Веселовки» начали получать ключи

28.09.2021 | 17:02

Собственники квартир финального дома жилого комплекса «Ближняя Веселовка» в Тепличном начали получать ключи.

Дом сдан всего две недели назад, и компания организовала приемку максимально оперативно, зная, как не терпится новоселам увидеть свое новое жилье.

Для семьи Тормосиных это уже вторая квартира в «Ближней Веселовке». Теперь сюда переедет бабушка, чтобы больше времени проводить с внуками.

«Очень волнительно было наблюдать стройку из окна: смотреть, как работает техника, как дом растет - этаж за этажом, кирпичик к кирпичику, как строится именно наша квартира», - рассказал глава семьи Дмитрий.

В последнем доме этого проекта от строительной группы «Рисан» - 169 квартир. Он соответствует классу энергоэффективности А+: кирпичный, с дополнительным утеплением и качественными окнами.

Придомовая территория соответствует всем современным требованиям. В комплексе уже были дворы с детскими и спортивными площадками и многофункциональным полем для командных игр и фитнеса, а теперь мест для прогулок стало еще больше.

Прохладная погода последних дней не отпугнула малышей: самые юные жители «Ближней Веселовки» уже пробуют городок и горки, катаются на каруселях и играют в догонялки на безопасном покрытии.

Все квартиры в последнем доме проекта были распроданы еще в феврале - более чем за полгода до сдачи. Это означает большой интерес к нему, доверие к застройщику и перспективы развития микрорайона.

По мере строительства «Ближней Веселовки» здесь стали появляться новые магазины, а зимой «Рисан» ввел в эксплуатацию новый современный детский сад на улице Тепличной.

«Рисан» намерен продолжить освоение территории и создать новый проект неподалеку от «Ближней Веселовки» - всего в 20 минутах от центра Пензы.