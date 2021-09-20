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Открыта продажа квартир в финальной очереди квартала «Зеландия»

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Третье и четвертое строения квартала «Зеландия» от строительной группы «Рисан» вышли в продажу. Квартиру в финальной очереди проекта уже можно забронировать и купить.

Строения находятся прямо напротив дворца спорта «Буртасы» в Пензе. Это развитая часть микрорайона Арбеково с застройкой 1980-х годов вокруг, которая не давит своей высотой и не закрывает обзор жителям верхних этажей. Большая часть района девятиэтажная.

Закрытая охраняемая территория, благоустроенный двор без машин с игровыми площадками для детей разного возраста, много зелени и взрослые деревья на территории - это про «Зеландию».

Отличительная особенность квартир в последней очереди проекта - виды на Арбековский лес. Наблюдать за сменой сезонов из огромных окон размером 1,8 на 1,8 м - удовольствие, которое будет доступно жителям. Балконы с панорамным остеклением станут любимым местом для традиционной чашки ароматного травяного чая по вечерам.

Видовые квартиры ориентированы на юг и запад - для тех, кто любит, чтобы днем квартира была залита светом, а вечером хочет ловить золотистые лучи как можно дольше и делать атмосферные фотографии. Остальные выходят в тихий двор и отлично подойдут тем, кто предпочитает рассеянный свет и позволяет себе в выходные поспать подольше.

На первом этаже предусмотрены коммерческие помещения. Это значит, что можно купить прямо в доме горячую выпечку к завтраку и облепиховый чай на прогулку с ребенком.

Более 30 планировок с балконами и без, разной площади и для разных жизненных сценариев. Менеджер поможет подобрать вариант под состав семьи, задачи и бюджет, а ипотечный брокер проконсультирует по самым выгодным предложениям банков и сам направит документы на одобрение.

Связаться со специалистами можно уже сейчас, пока доступен самый большой выбор планировок и действует стартовая цена. Телефон 51-51-51.

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